Крупный штраф и тюрьма грозят водителю, который попытался дать взятку патрульным

Крупный штраф и тюрьма грозят водителю, который попытался дать взятку патрульным

44-летний водитель попытался дать взятку патрульным инспекторам в размере 1 000 леев. Инцидент был зарегистрирован в Единцах.

По словам правоохранителей, мужчина пытался подкупить патрульных, когда те поймали его за рулем непристегнутым и без необходимых документов на авто. Также, пишет publika.md, у правоохранителей возникли сомнения относительно подлинности номерных знаков. Несмотря на предупреждение патрульных инспекторов об ответственности, водитель оставил деньги в служебной машине.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело. Если водитель будет признан виновным, ему грозит штраф в размере до 200 000 леев и до 6 лет лишения свободы.

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