Крупный штраф грозит охотнику, подстрелившему дикого кабана

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В Приднестровье задержан 31-летний житель села Роги, который, не имея лицензии, «вышел» на крупного зверя в урочище «Марьина роща» Дубоссарского лесничества.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, трофеем сельчанина стал дикий кабан. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая изъята тушу животного с пулевым ранением, а также оружие подозреваемого. Как выяснилось, гладкоствольное ружьё «ТОЗ-66» (калибра 12 мм) не зарегистрировано в Приднестровье. Задержанный пояснил, что приобрёл его на территории соседнего государства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит крупный штраф в размере от 13 до 32 тысяч приднестровских рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов или до 2 лет исправительных работ.