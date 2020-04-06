Крупный пожар в столице: спасатели эвакуировали жильцов многоэтажки (ФОТО)

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Пожар вспыхнул сегодня, 6 апреля, во второй половине дня на улице Тудор Владимиреску в столичном секторе Центр. На место ЧП прибыли три пожарных расчёта.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, спасатели установили, что в одной из квартир многоэтажки загорелось имущество. Пожарные срочно эвакуировали 6 человек, которые находились на верхних этажах. Таким образом сотрудники ГИЧС не допустили того, чтобы жильцы дома получили отравление продуктами горения.

Огонь удалось ликвидировать и предотвратить его распространение. В результате инцидента было уничтожено имущество в квартире и на балконе. К счастью, никто не пострадал.

Все обстоятельства инцидента выясняются.