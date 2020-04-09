Крупный пожар в Ниспоренах: сгорели большие площади сухой травы (ФОТО)

Крупный пожар в Ниспоренах: сгорели большие площади сухой травы (ФОТО)

Сильный пожар произошёл вчера в селе Чорешть Ниспоренского района. Пламя подобралось близко к жилым домам. 30 местных жителей в течение трёх часов помогали пожарным потушить возгорание растительности.

По словам примара населённого пункта, кто-то мог намеренно поджечь растительность. Пламя также повредило три опоры ЛЭП и несколько деревьев в соседней лесопосадке, передаёт tv8.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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