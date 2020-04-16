Крупный пожар в магазине в Рыбнице: спасатели эвакуировали жильцов соседнего дома (ФОТО)

Крупный пожар в магазине в Рыбнице: спасатели эвакуировали жильцов соседнего дома (ФОТО)

Масштабный пожар произошёл в Рыбнице 15 апреля. Вблизи многоэтажного дома загорелся магазин.

Пожар тушили несколько пожарных бригад. Потребовалась эвакуация жильцов. Около 50 человек – взрослых и детей – вывели на улицу. Три женщины надышались дымом. Двоим оказали помощь на месте, а 80-летнюю рыбничанку пришлось госпитализировать.

Магазин выгорел полностью, пишет mvdpmr.org. Из-за сильного задымления попасть в свои квартиры люди смогли лишь поздно ночью.

Одной из вероятных причин ЧП называют нарушение правил эксплуатации электропроводки в торговом помещении. Разбирательство продолжается.

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