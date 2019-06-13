Крупный пожар в Кишинёве: загорелась электрическая подстанция (ВИДЕО)

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Вчера, 12 июня, на улице Узинелор столичного сектора Чеканы загорелась электрическая подстанция, принадлежащая Управлению электротранспорта Кишинёва.

Согласно полученной информации, на место происшествия прибыли два пожарных расчёта. Трансформатор предназначен для питания троллейбусных линий. По предварительной информации, он загорелся по причине его износа, передаёт publika.md.

Представители Управления электротранспорта Кишинёва уверены, что подобные трансформаторы, которые работают на основе масла, очень опасны для здоровья окружающих.

– Они должны были быть заменены давно. Сейчас, надеюсь, что установят трансформатор, который не будет использоваться с вакуумным выключателем, без масла. Трансформаторы на масле представляют опасность, даже если с ними ничего не происходит, – считают специалисты.

Сотрудники Управления работали над устранением проблемы всю ночь, а к утру троллейбусное движение было восстановлено.