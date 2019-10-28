Крупный пожар в Бельцах: дотла сгорели складские помещения и гараж

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Крупный пожар вспыхнул вчера вечером в Бельцах. С огнём боролись около двух часов. В результате ЧП сгорели дотла несколько складов и гараж, расположенные по улице Дечебал, 17/2. Владельцы складских помещений встревожены тем, что остались без запасов на зиму.

В складских помещениях люди хранили запасы на зиму, дрова, а некоторые выращивали там птиц, которые также погибли в результате пожара. По мнению владелицы одного из складских помещений, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания, передаёт deschide.md.

– Много раз у нас сгорали провода. Я звонила представителям «Red-Nord», но мне каждый раз говорили, что это не их проблема. Они приходили и говорили, что это наша забота, рассказала хозяйка одного из сгоревших помещений.

Специалисты устанавливают причину и все обстоятельства ЧП.