Крупный пожар произошел в одном из магазинов Рыбницы (ФОТО)

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Масштабный пожар произошёл в Рыбнице 15 апреля. Вблизи многоэтажного дома загорелся магазин.

Пожар тушили несколько пожарных бригад. Потребовалась эвакуация жильцов. Около 50 человек – взрослых и детей – вывели на улицу. Три женщины надышались дымом. Двоим оказали помощь на месте, а 80-летнюю рыбничанку пришлось госпитализировать.

Магазин выгорел полностью, пишет mvdpmr.org. Из-за сильного задымления попасть в свои квартиры люди смогли лишь поздно ночью.

Одной из вероятных причин ЧП называют нарушение правил эксплуатации электропроводки в торговом помещении. Разбирательство продолжается.

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