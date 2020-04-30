Крупный пожар оставил без крыши над головой многодетную семью

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В селе Шипка Григориопольского района накануне произошёл пожар. Возгорание началось на чердаке.

Как пояснила хозяйка, пишет mvdpmr.org, сначала погас свет. Через полчаса дети с улицы увидели сильное пламя на крыше. По предварительной версии специалистов, причиной ЧП стало короткое замыкание старой электропроводки.

Дом, в котором проживают взрослые и 9 детей, спасали два расчёта из Григориополя и односельчане. Огонь уничтожил крышу жилого дома, в одной из комнат обрушился потолок.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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