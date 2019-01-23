Крупный пожар на складе с пластиком в Бубуечь: в ликвидации участвовали 40 пожарных (ФОТО, ВИДЕО)

Крупный пожар на складе с пластиком в Бубуечь: в ликвидации участвовали 40 пожарных (ФОТО, ВИДЕО)

Вечером 22 января пожарные и спасатели ГИЧС участвовали в ликвидации пожара на складе с пластиком, расположенном по адресу Господарилор 11 в Бубуечь. На место возгорания прибыли 9 единиц спецтранспорта с более чем 40 пожарными.

На месте было установлено, что пламя полностью охватило секцию переработки полистирольных пластмасс, а также повредило крышу склада. Пожар был успешно ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.

Согласно данным ГИЧС, пожар уничтожил около 570 кв. м площади складских помещений. Причину, обстоятельства и ущерб от пожара предстоит установить.

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