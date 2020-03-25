Крупный пожар на границе с Молдовой: горит сухая растительность (ФОТО)

Крупный пожар на границе с Молдовой: горит сухая растительность (ФОТО)

Очаг возгорания зафиксирован на границе между Молдовой и Румынией. Десятки пожарных борются с огнём уже около суток.

Пожар начался на территории Молдовы, в районе озера Белеу, пишет echipa.md. Очаги пытаются потушить пожарные службы двух стран.

Огонь затронул 20 гектаров сухой растительности и продолжает распространяться из-за сильного ветра. На месте продолжают работать 20 сотрудников, 20 добровольцев и 7 единиц спецтехники.

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