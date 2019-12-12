Крупный канал поставок кокаина прикрыли при содействии молдавских правоохранителей (ФОТО, ВИДЕО)

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В результате сотрудничества властей Молдовы, Бельгии и Суринама была разоблачена международная преступная группировка, члены которой занимались контрабандой кокаина из Южной Америки в Европу через компанию из Молдовы.

Операция по разоблачению ОПГ проводилась под эгидой Европола. В начале декабря 2018 года были проведены обыски в Бельгии и Республике Молдова и собраны доказательства, подтверждающие незаконную деятельность международной группировки.

В начале 2019 года после спецоперации правоохранительных органов из Суринама у компании из Молдовы было обнаружено и конфисковано 2 200 кг кокаина. В состав ОПГ входило как минимум 37 человек, из которых 20 были арестованы. Также была проведена конфискация финансовых средств и другого имущества в размере около 1,5 млн евро, в том числе были изъяты 12 автомобилей класса люкс.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет, а согласно Уголовному кодексу Бельгии – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.