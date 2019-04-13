Крупную партию заражённого картофеля вернули в Белоруссию

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Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов вернули 21,63 тонны картофеля, импортированного из Республики Беларусь. Инцидент произошёл в пункте “Тудора” района Штефан-Водэ.

В ходе фитосанитарного контроля и лабораторных анализов выяснилось, что клубни были заражены Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Согласно национальному законодательству, ввоз и распространение продуктов, заражённых этим видом бактериальной инфекции, в Республике Молдова запрещены.