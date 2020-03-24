Крупную партию наркотиков изъяли в столице. Задержаны пятеро сбытчиков

Крупную партию наркотиков изъяли в столице. Задержаны пятеро сбытчиков

Пятеро человек, жители Кишинёва и Чимишлии в возрасте от 18 до 25 лет, были задержаны сотрудниками полиции и прокуратуры сектора Центр. Их подозревают в продаже наркотиков через интернет-магазин.

Через приложение Telegram обвиняемые продавали различные виды наркотических веществ. Троих человек удалось задержать в момент, когда они прятали наркотики на территории столицы. Впоследствии удалось задержать ещё двоих участников наркогруппы.

Все обнаруженные полицией закладки с наркотиками были изъяты и отправлены на экспертизу. Общая стоимость конфискованных наркотиков составила 300 000 леев.

В соответствии с действующим уголовным законодательством, задержанным лицам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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