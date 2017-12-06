Крупная партия контрабандных сигарет была выявлена на КПП Скулень (ФОТО)

Незаконный товар был обнаружен при сканировании двух грузовиков.

Водителями их были двое граждан Молдовы в возрасте 35 и 40 лет, являющиеся работниками транспортной компании. В грузовиках были обнаружены спрятанными сигареты Rothmans с акцизными марками РМ — по 1500 пачек в каждом.

В ходе выяснения всех обстоятельство таможенники выявили, что ранее эти водители также были замешаны в контрабандную перевозку сигарет.

Вся партия незаконно перевозимых сигарет была конфискована, а контрабандистам грозит штраф в размере от 3000 до 4500 леев.