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Крупная партия контрабандных сигарет была выявлена на КПП Скулень (ФОТО)

Крупная партия контрабандных сигарет была выявлена на КПП Скулень (ФОТО)

Незаконный товар был обнаружен при сканировании двух грузовиков.

Водителями их были двое граждан Молдовы в возрасте 35 и 40 лет, являющиеся работниками транспортной компании. В грузовиках были обнаружены спрятанными сигареты Rothmans с акцизными марками РМ — по 1500 пачек в каждом.

В ходе выяснения всех обстоятельство таможенники выявили, что ранее эти водители также были замешаны в контрабандную перевозку сигарет.

Вся партия незаконно перевозимых сигарет была конфискована, а контрабандистам грозит штраф в размере от 3000 до 4500 леев.

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