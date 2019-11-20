Крупная авария в Бендерах: столкнулись три автомобиля и троллейбус (ВИДЕО)

Крупная авария в Бендерах: столкнулись три автомобиля и троллейбус (ВИДЕО)

На мосту по улице Панина столкнулись три автомобиля и троллейбус. В результате ДТП травмы получил кондуктор троллейбуса, его доставили в больницу.

Согласно полученным данным, изначально автомобиль марки «Volkswagen» врезался в «Toyota». Водители ждали инспекторов ГАИ, когда в стоящую «Toyota» врезался «Seat», который хотел обогнать движущийся троллейбус. После столкновения машину отбросило под троллейбус. Водитель «Seat» уверяет, что просто не заметил, что «Toyota» стоит на «аварийке», передаёт tsv.md.

После аварии машины, которые не смогли уехать своим ходом, увёз эвакуатор. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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