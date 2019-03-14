Кругом горит: более полусотни возгораний сухой растительности потушили пожарные за сутки

0

По данным ГИЧС, чтобы ликвидировать возгорания растительности, потребовалось вмешательство пожарных в 53 случаях за последние сутки. Согласно данным, большинство пожаров было зарегистрировано в центральной части страны.

Так, огонь уничтожил 20 га растительности в Новоаненском районе, 10 га в Хынчештах и ​​7 га в Страшенах. В то же время, возгорания были зарегистрированы в Каушанах, Теленештах, Унгенах и Оргееве. Помощь пожарных также потребовалась в Бубуечь, Бачой и Сынджере.

В южной части страны пожары затронули более 30 га в районе Леова и около 7 га в Кагульском районе. По данным ГИЧС, за последние 24 часа по всей стране огонь повредил более 130 гектаров растительности.