Кровный интерес

Шесть наивных вопросов про анализы

Почему кровь нужно сдавать с утра и натощак? Зачем врачи запрещают алкоголь накануне анализа? Может, это всего лишь прихоти медиков?

Рассказывает ведущий эксперт по лабораторной диагностике Елена Тиванова.

Вставать рано обязательно?

Наш организм живёт в соответствии с суточными биоритмами. Например, в вечерние часы гормон кортизол вырабатывается особенно активно, а утром его концентрация в крови минимальна. То же касается большинства других гормонов, показателей жирового, белкового и углеводного обменов (биохимии крови). Поэтому у одного и того же человека анализы, взятые в разное время, могут различаться.

Чтобы не было путаницы, врачи решили принять за норму утренние значения здорового человека. А раз так, анализ, сданный с утра, будет точнее интерпретирован, чем вечерний. Именно поэтому многие исследования нужно проводить с 7 до 10 утра и желательно в одно и то же время.

Впрочем, это касается не всех анализов. Например, на наличие в крови антител к инфекциям время суток никак не влияет.

Вывод. В любое время суток можно проводить генетические исследования, сдавать общий анализ крови, а также анализы на группу крови, резус-фактор, на наличие аллергии и на инфекции, например на ВИЧ, сифилис и гепатиты. Биохимию и гормоны лучше сдавать утром.

Почему нельзя позавтракать?

Вообще-то можно, но не всем. Например, если вы съедите бутерброд, антитела к инфекциям в крови не появятся, ­а группа крови останется прежней. Можно перекусить и перед общим анализом крови. Но не позднее, чем за два часа. Дело в том, что в ответ на приём пищи в крови возрастает количество лейкоцитов – белых кровяных телец, которые в том числе служат маркером воспаления. Однако кровь довольно быстро приходит в норму. Кстати, увеличение числа лейкоцитов может спровоцировать не только поздний завтрак, но и слишком долгое (больше 12 часов) голодание. Так что устраивать разгрузочный день накануне сдачи анализов не стоит.

Если же вы исследуете гормоны или сдаёте биохимию, поесть можно не позже, чем за 8 часов до визита в клинику. Приём пищи запускает целый ряд биохимических реакций в организме, которые длятся довольно долго и искажают результаты анализов.

Перед сдачей крови на холестерин, триглицериды, перед исследованием уровня глюкозы, инсулина, проинсулина и С‑пептида (последние четыре показателя используются для диагностики и мониторинга сахарного диабета) голодать придётся ещё дольше – около 12 часов. Воду перед этими анализами тоже лучше не пить.

Вывод. Все анализы, которые обязательно сдавать с утра, сдаются натощак, без завтрака. А время ужина накануне зависит от вида исследования.

А если всё-таки поесть?

Даже если приём пищи не влияет на результаты нужного вам анализа, садиться за стол можно не позднее, чем за 2–3 часа до сдачи крови. Дело в том, что после еды в крови возрастает содержание хиломикронов – особых веществ, которые придают крови мутность, – поэтому результаты анализа могут быть неточны. А можно и вовсе не дождаться результатов. Инструкция предписывает лаборантам не брать для анализа некачественный биоматериал.

Вывод. Даже если анализ необязательно сдавать натощак, пища должна быть лёгкой и нежирной. Чем сытнее и обильнее трапеза, тем больше придётся ждать, пока исчезнут хиломикроны и кровь станет пригодной для анализа.

Что будет, если выпить накануне анализа?

Алкоголь влияет на работу печени, а основные метаболические процессы, в том числе синтез некоторых гормонов, происходят именно в этом органе. Кроме того, печень участвует в синтезе веществ, отвечающих за остановку кровотечений. Поэтому, если вы злоупотребили алкоголем накануне гормональных, биохимических анализов, а также накануне исследований гемостаза, результат будет неверным.

К тому же алкоголь вызывает обезвоживание организма. Поэтому после активных возлияний изменяется гематокрит – соотношение жидкой части крови и её компонентов. Проще говоря, кровь сгущается, а количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов возрастает.

Вывод. Алкоголь не влияет на результаты генетических анализов, анализов на инфекции и группу крови. Перед остальными исследованиями, в том числе и перед общим анализом крови, пить катего­рически нельзя. Но лучше всего воздер­жаться от алкоголя перед сдачей любого анализа.

Если страшно сдавать кровь из вены, можно сдать из пальца?

А вот этого не надо! Анализы венозной крови точнее. Кровь из пальца представляет собой смесь капиллярной крови и межтканевой жидкости, а все референсные значения, на которые врачи ориентируются при интерпретации показателей крови, рассчитаны на чистую венозную кровь.

К тому же не у всех кровь из пальца вытекает легко. И тогда медсестра может поспешить и начать сдавливать палец, пытаясь извлечь нужное количество крови. Это приводит к повреждению эритроцитов и, как следствие, неправильному количеству красных кровяных телец в анализе.

Сильное надавливание на палец может исказить и показатели уровня лейкоцитов. Дело в том, что в норме лейкоциты в капилляре располагаются вблизи сосудистой стенки. Если сосуд сужается при надавливании, лейкоциты попадают в основное кровяное русло. В результате мы получаем ложное повышение их количества.

Вывод. Сдавать кровь из пальца следует только в крайнем случае – если невозможно взять кровь из вены. Такое бывает у людей с очень низким давлением, у тех, кто проходит курс химиотерапии или если вены серьёзно повреждены.

Почему в разных лабораториях разные нормы?

Лаборатории по-разному калибруют приборы и используют разные реагенты. Отсюда и расхождение, которое, как правило, больше всего заметно на гормональных исследованиях. Однако это не значит, что одна лаборатория делает анализы точнее, чем другая.

Вывод. Если сдаёте анализы в динамике, лучше делать это в одном месте.

ВАЖНО

Накануне сдачи анализов мочи соблюдайте обычный питьевой режим. Слишком обильное или недостаточное питьё изменит плотность и цвет биоматериала. Также следует избегать красящих продуктов, например свёклы, и не усерд­ствовать с острыми и солёными продуктами, которые влияют на кислотность мочи.

Подготовила Александра Чижова

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Что покажет биохимический анализ крови?

Анализ на биохимию нужно сдавать натощак, а последний прием пищи должен быть за восемь часов до забора крови на анализ.

Повышение АЛТ будет указывать на развитие таких серьёзных заболеваний, как вирусный гепатит, токсическое поражение печени, цирроз печени, рак печени. Снижение уровня АЛТ – на некроз или цирроз.

Повышение АСТ в крови говорит о развитии вирусного, токсического или алкогольного гепатита, рака печени, а понижение уровня АСТ – о разрыве печени и дефиците витамина В6.

Повышение ГГТ может происходить при остром вирусном или хроническом гепатите и токсическом поражении печени.

Повышение щелочной фосфатазы (ЩФ) будет говорить о токсическом гепатите, некрозе, циррозе или раке печени.

Повышенный показатель общего билирубина является симптомом желтухи или гепатита. Повышение связанного билирубина также будет говорить о желтухе, развившейся из-за нарушения оттока желчи из печени.

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Три запрета

Не занимайтесь спортом накануне сдачи анализов. В процессе тренировки изменяется водный баланс, уровень глюкозы, PH крови и другие показатели. Чтобы кровь вернулась в исходное состояние, требуется довольно много времени.

В процессе тренировки изменяется водный баланс, уровень глюкозы, PH крови и другие показатели. Чтобы кровь вернулась в исходное состояние, требуется довольно много времени. Не курите перед сдачей анализов. Никотин попадает в лёгкие и с током крови достигает надпочечников, где происходит основной синтез гормонов, которые, в свою очередь, влияют на биохимию крови. Поэтому, чтобы анализы были точными, перед тем как сдавать кровь не курите хотя бы пару часов.

Никотин попадает в лёгкие и с током крови достигает надпочечников, где происходит основной синтез гормонов, которые, в свою очередь, влияют на биохимию крови. Поэтому, чтобы анализы были точными, перед тем как сдавать кровь не курите хотя бы пару часов. Не жуйте жвачку перед сдачей крови. Как только вы начинаете жевать, мозг запускает выработку пищеварительных ферментов. А это гормонально зависимый процесс. Поэтому жвачка испортит и биохимию, и анализ на гормоны.