Кровный интерес

Шесть наивных вопросов про анализы
Почему кровь нужно сдавать с утра и натощак? Зачем врачи запрещают алкоголь накануне анализа? Может, это всего лишь прихоти медиков?
Рассказывает ведущий эксперт по лабораторной диагностике Елена Тиванова.
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Вставать рано обязательно?
Наш организм живёт в соответствии с суточными биоритмами. Например, в вечерние часы гормон кортизол вырабатывается особенно активно, а утром его концентрация в крови минимальна. То же касается большинства других гормонов, показателей жирового, белкового и углеводного обменов (биохимии крови). Поэтому у одного и того же человека анализы, взятые в разное время, могут различаться.
Чтобы не было путаницы, врачи решили принять за норму утренние значения здорового человека. А раз так, анализ, сданный с утра, будет точнее интерпретирован, чем вечерний. Именно поэтому многие исследования нужно проводить с 7 до 10 утра и желательно в одно и то же время.
Впрочем, это касается не всех анализов. Например, на наличие в крови антител к инфекциям время суток никак не влияет.
Вывод. В любое время суток можно проводить генетические исследования, сдавать общий анализ крови, а также анализы на группу крови, резус-фактор, на наличие аллергии и на инфекции, например на ВИЧ, сифилис и гепатиты. Биохимию и гормоны лучше сдавать утром.
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Почему нельзя позавтракать?
Вообще-то можно, но не всем. Например, если вы съедите бутерброд, антитела к инфекциям в крови не появятся, а группа крови останется прежней. Можно перекусить и перед общим анализом крови. Но не позднее, чем за два часа. Дело в том, что в ответ на приём пищи в крови возрастает количество лейкоцитов – белых кровяных телец, которые в том числе служат маркером воспаления. Однако кровь довольно быстро приходит в норму. Кстати, увеличение числа лейкоцитов может спровоцировать не только поздний завтрак, но и слишком долгое (больше 12 часов) голодание. Так что устраивать разгрузочный день накануне сдачи анализов не стоит.
Если же вы исследуете гормоны или сдаёте биохимию, поесть можно не позже, чем за 8 часов до визита в клинику. Приём пищи запускает целый ряд биохимических реакций в организме, которые длятся довольно долго и искажают результаты анализов.
Перед сдачей крови на холестерин, триглицериды, перед исследованием уровня глюкозы, инсулина, проинсулина и С‑пептида (последние четыре показателя используются для диагностики и мониторинга сахарного диабета) голодать придётся ещё дольше – около 12 часов. Воду перед этими анализами тоже лучше не пить.
Вывод. Все анализы, которые обязательно сдавать с утра, сдаются натощак, без завтрака. А время ужина накануне зависит от вида исследования.
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А если всё-таки поесть?
Даже если приём пищи не влияет на результаты нужного вам анализа, садиться за стол можно не позднее, чем за 2–3 часа до сдачи крови. Дело в том, что после еды в крови возрастает содержание хиломикронов – особых веществ, которые придают крови мутность, – поэтому результаты анализа могут быть неточны. А можно и вовсе не дождаться результатов. Инструкция предписывает лаборантам не брать для анализа некачественный биоматериал.
Вывод. Даже если анализ необязательно сдавать натощак, пища должна быть лёгкой и нежирной. Чем сытнее и обильнее трапеза, тем больше придётся ждать, пока исчезнут хиломикроны и кровь станет пригодной для анализа.
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Что будет, если выпить накануне анализа?
Алкоголь влияет на работу печени, а основные метаболические процессы, в том числе синтез некоторых гормонов, происходят именно в этом органе. Кроме того, печень участвует в синтезе веществ, отвечающих за остановку кровотечений. Поэтому, если вы злоупотребили алкоголем накануне гормональных, биохимических анализов, а также накануне исследований гемостаза, результат будет неверным.
К тому же алкоголь вызывает обезвоживание организма. Поэтому после активных возлияний изменяется гематокрит – соотношение жидкой части крови и её компонентов. Проще говоря, кровь сгущается, а количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов возрастает.
Вывод. Алкоголь не влияет на результаты генетических анализов, анализов на инфекции и группу крови. Перед остальными исследованиями, в том числе и перед общим анализом крови, пить категорически нельзя. Но лучше всего воздержаться от алкоголя перед сдачей любого анализа.
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Если страшно сдавать кровь из вены, можно сдать из пальца?
А вот этого не надо! Анализы венозной крови точнее. Кровь из пальца представляет собой смесь капиллярной крови и межтканевой жидкости, а все референсные значения, на которые врачи ориентируются при интерпретации показателей крови, рассчитаны на чистую венозную кровь.
К тому же не у всех кровь из пальца вытекает легко. И тогда медсестра может поспешить и начать сдавливать палец, пытаясь извлечь нужное количество крови. Это приводит к повреждению эритроцитов и, как следствие, неправильному количеству красных кровяных телец в анализе.
Сильное надавливание на палец может исказить и показатели уровня лейкоцитов. Дело в том, что в норме лейкоциты в капилляре располагаются вблизи сосудистой стенки. Если сосуд сужается при надавливании, лейкоциты попадают в основное кровяное русло. В результате мы получаем ложное повышение их количества.
Вывод. Сдавать кровь из пальца следует только в крайнем случае – если невозможно взять кровь из вены. Такое бывает у людей с очень низким давлением, у тех, кто проходит курс химиотерапии или если вены серьёзно повреждены.
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Почему в разных лабораториях разные нормы?
Лаборатории по-разному калибруют приборы и используют разные реагенты. Отсюда и расхождение, которое, как правило, больше всего заметно на гормональных исследованиях. Однако это не значит, что одна лаборатория делает анализы точнее, чем другая.
Вывод. Если сдаёте анализы в динамике, лучше делать это в одном месте.
ВАЖНО
Накануне сдачи анализов мочи соблюдайте обычный питьевой режим. Слишком обильное или недостаточное питьё изменит плотность и цвет биоматериала. Также следует избегать красящих продуктов, например свёклы, и не усердствовать с острыми и солёными продуктами, которые влияют на кислотность мочи.
Подготовила Александра Чижова
В ТЕМУ
Что покажет биохимический анализ крови?
Анализ на биохимию нужно сдавать натощак, а последний прием пищи должен быть за восемь часов до забора крови на анализ.
- Повышение АЛТ будет указывать на развитие таких серьёзных заболеваний, как вирусный гепатит, токсическое поражение печени, цирроз печени, рак печени. Снижение уровня АЛТ – на некроз или цирроз.
- Повышение АСТ в крови говорит о развитии вирусного, токсического или алкогольного гепатита, рака печени, а понижение уровня АСТ – о разрыве печени и дефиците витамина В6.
- Повышение ГГТ может происходить при остром вирусном или хроническом гепатите и токсическом поражении печени.
- Повышение щелочной фосфатазы (ЩФ) будет говорить о токсическом гепатите, некрозе, циррозе или раке печени.
- Повышенный показатель общего билирубина является симптомом желтухи или гепатита. Повышение связанного билирубина также будет говорить о желтухе, развившейся из-за нарушения оттока желчи из печени.
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Три запрета
- Не занимайтесь спортом накануне сдачи анализов. В процессе тренировки изменяется водный баланс, уровень глюкозы, PH крови и другие показатели. Чтобы кровь вернулась в исходное состояние, требуется довольно много времени.
- Не курите перед сдачей анализов. Никотин попадает в лёгкие и с током крови достигает надпочечников, где происходит основной синтез гормонов, которые, в свою очередь, влияют на биохимию крови. Поэтому, чтобы анализы были точными, перед тем как сдавать кровь не курите хотя бы пару часов.
- Не жуйте жвачку перед сдачей крови. Как только вы начинаете жевать, мозг запускает выработку пищеварительных ферментов. А это гормонально зависимый процесс. Поэтому жвачка испортит и биохимию, и анализ на гормоны.