Кровля жилого дома в Дубоссарах обрушилась из-за снега (ФОТО)

Кровля жилого дома в Дубоссарах обрушилась из-за снега (ФОТО)

В Дубоссарах в многоквартирном доме под тяжестью снега обрушился скат шатровой крыши. Инцидент произошёл вечером 28 января.

В результате ЧП талая вода с крыши просочилась в жилые квартиры верхних этажей, пишет mvdpmr.org. Для устранения последствий катастрофы на место происшествия прибыл дежурный экипаж группы спасателей.

Спасатели очистили территорию от снега, после чего работники коммунального хозяйства смогли приступить к восстановлению повреждённого участка крыши. В период спасательных работ прилегающую территорию охраняли сотрудники милиции.

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