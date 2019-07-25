Кровавые разборки: житель Теленешт попал в больницу после того, как получил пулю от односельчанина

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28-летний житель села Негурень Теленештского района находится в больнице в очень тяжёлом состоянии. В мужчину стрелял односельчанин, с которым пострадавший находился во враждебных отношениях.

Трагический инцидент произошёл сегодня ранним утром, пишет jurnal.md. В полицию обратилась мать молодого человека, которая нашла сына с огнестрельным ранением у входной двери дома, где пострадавший жил один.

По данным полиции, подозреваемым является 28-летний житель того же села, который находится в конфликтных отношениях с жертвой. Предполагается, что он совершил выстрел, как только жертва открыла ему дверь.

Мужчина был ранен в живот из охотничьего ружья и сейчас находится в очень тяжёлом состоянии в больнице. Подозреваемый задержан на 72 часа. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.