Кровавые разборки в Страшенах: молодой парень с огнестрелом госпитализирован в тяжёлом состоянии

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Молодой человек попал в больницу в тяжёлом состоянии после того, как ему выстрелили в голову. Инцидент произошёл вчера вечером возле здания мэрии села Кэприяна Страшенского района.

23-летний молодой человек находится между жизнью и смертью после того, как отец его приятеля выстрелил в него из пистолета Байкал, пишет deschide.md. Мужчины вступили в конфликт с тремя другими жителями той же местности.

Жертва вместе с 21-летним сыном стрелявшего находились во дворе частного дома. В какой-то момент мимо дома проехала машина, в которой находились четверо мужчин в возрасте от 27 до 39 лет. Молодые люди остановили машину и упрекнули водителя в том, что он едет по частной дороге и мешает людям отдыхать. Между участниками беседы разгорелась ссора, переросшая в драку.

Один из молодых людей позвал на помощь своего отца. Мужчина попытался разнять конфликтующих, но после тщетных попыток вернулся в дом и достал пистолет, которым владел законно. 67-летний мужчина сначала выстрелил в воздух, однако это не помогло. Затем в темноте кто-то ударил его по руке, и вышедший на подмогу сельчанин случайно выстрелил в направлении толпы. Пули попали в голову одному из друзей его сына.

Пострадавший был срочно доставлен в Институт неотложной медицинской помощи в Кишинёве. В настоящее время 23-летний мужчина в крайне тяжёлом состоянии находится в отделении реанимации.

«У молодого человека была диагностирована рана в лобной области, вызванная огнестрельным оружием. Ему сделали операцию по удалению пули и остановке кровотечения. В настоящее время он подключен к искусственному респиратору и находится в серьезной секции реанимации », – говорит Горея.

По словам представителей ИП Страшены, мужчина, стрелявший из пистолета, был задержан на 72 часа. Полиция проводит расследование трагического случая.