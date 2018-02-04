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Кровавое побоище из-за телефона устроили перед собственными детьми две сестры на Ботанике

Кровавое побоище из-за телефона устроили перед собственными детьми две сестры на Ботанике

Ссора двух женщин 31 и 33 лет соответственно переросла в чудовищную драку. 

По информации полиции, инцидент произошел из-за того, что одна из них без спроса взяла телефон другой. В момент ссоры обе находились в состоянии алкогольного опьянения.

Кровавая драка сестер произошла прямо на глазах их малолетних детей. К моменту приезда полицейских и врачей малыши плакали навзрыд и не могли остановиться.

Как пишет unimedia.info, на данный момент против женщин не зарегистрировано ни одной жалобы.

 

 

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