Кровавая месть в Унгенах: четверо ранее судимых до смерти избили односельчанина

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По подозрению в убийстве задержаны двое взрослых и двое подростков, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. По данным следствия, они до смерти забили жителя Унген из мести.

Инцидент произошёл на прошлой неделе в селе Корнова Унгенского района. В полицию обратилась женщина. Она сообщила, что её сожителя избивают четверо мужчин. На место происшествия прибыла оперативная группа, передаёт unghiul.com.

Полицейские идентифицировали подозреваемых. Ими оказались четверо местных жителей: двое взрослых и двое несовершеннолетних. Они избили 38-летнего мужчину, с которым у одного из нападавших был давний конфликт.

Пострадавший был госпитализирован в районную больницу в тяжёлом состоянии. Несколько дней назад мужчина скончался от полученных травм в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

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