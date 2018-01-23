Кровавая драма в Тирасполе: пьяная женщина ударила любовника ножом в сердце

Благодаря своевременному вмешательству медиков пациента удалось спасти.

26-летнего молодого человека на машине скорой помощи доставили в РКБ из собственной квартиры, расположенной в одном из многоэтажных домов в микрорайоне Бородинский. У него было диагностировано колото-проникающим ранением в область сердца.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Там же милиционеры обнаружили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 29-летняя тираспольчанка. Как пояснила женщина, потерпевший – её сожитель, нередко распускал руки, и после очередной ссоры в отчаянии она нанесла ему ранения.

– Пострадавший, получив экстренную медицинскую помощь, был переведён в отделение хирургии и также дал показания. Мужчина пояснил, что его дама сердца периодически злоупотребляет спиртным. Его попытки помочь ей, в том числе обращения к наркологу, не привели к желаемому результату. В тот день он возвратился с работы и обнаружил свою сожительницу в расстроенных чувствах и «под парами» спиртного. Между гражданскими супругами возникла ссора, которая и закончилась поножовщиной. Проведённая позднее экспертиза подтвердила остаточное наличие алкоголя в крови женщины, – отмечает источник.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. С места происшествия изъято и предполагаемое орудие преступления.

Подозреваемая арестована. Ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.