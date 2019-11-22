Кровавая драка у одного из столичных магазинов: два человека в больнице

0

Кровавая драка между охранником и пьяным мужчиной произошла несколько дней назад у круглосуточного магазина, расположенного на улице Сармизеджетуса в Кишинёве.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, сообщение о произошедшем поступило ранним утром от охранника. Прибывшие на место происшествия оперативники выяснили, что продавец круглосуточного продуктового магазина вызвал подмогу, когда заметил неадекватного мужчину. Охранник был вынужден применить слезоточивый газ, так как молодой человек проявил сопротивление, передаёт stiri.md.

По данным полиции, зачинщиком конфликта оказался 23-летний житель Кишинёва. Ссора с охранником дошла до рукоприкладства, в результате чего обоим понадобилась медицинская помощь. Мужчин госпитализировали.

По данному делу ведётся следствие.