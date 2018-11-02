Кровь на контроль и питание без «зелени». Врач о том, как жить с тромбозом

Кардиолог Инна Белан рассказала «АиФ» о том, как следить за густотой крови, что ввести в свой рацион при риске заболевания и назвала лекарства, которые нельзя принимать одновременно.

«Надо знать дозу»

Сердечно-сосудистые события – лидеры в структуре общей смертности. Но, к сожалению, население мало информировано о том, что тромбоз – основоположник развития самых распространённых заболеваний: инфаркта, инсульта и тромбоэмболии.

«Что такое тромб и как он образуется? При повреждении кровеносного сосуда организм естественным способом пытается устранить место «ранения», чтобы предотвратить потерю крови. Для этого использует форменные элементы крови – тромбоциты и фибрин, – рассказывает врач. – Вместе они формируют сгусток – тромб, который и закрывает место повреждения. Однако, если процессы свёртываемости нарушены, тромбы могут образовываться даже в здоровых сосудах, без повреждения, и вызывать артериальный или венозный тромбоз. Поэтому профилактика развития тромбозов необходима как до развития болезни, так и в случае, если она наступила».

Некоторые заболевания требуют постоянного приёма антиагрегантов и антикоагулянтов. Соответственно, необходим контроль за свёртывающей системой крови. МНО или Международное нормализованное отношение – жизненно важный показатель свёртываемости крови, который нужно измерять не менее одного раза в месяц. Несвоевременная коррекция дозы препарата может привести к серьёзным осложнениям: кровотечению или, наоборот, тромбозу протеза. Важно, чтобы пациенты понимали механизм действия того или иного препарата, знали его побочные эффекты, помнили о первых предвестниках возможных осложнений. Ведь только доза позволяет лекарству оставаться лекарством.

Поэтому если человек, принимающий антикоагулянты, попал в ДТП, упал с лестницы или произошла другая серьёзная травма, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Когда идти к врачу

Варфарин – препарат-антикоагулянт, снижает свёртываемость крови и увеличивает время кровотечения. Его назначают при высоком риске тромбообразования, при механическом протезе сердечного клапана, фибрилляции предсердий («мерцательной аритмии»), тромбозе глубоких вен, тромбоэмболии лёгочной артерии, тромбозе полости сердца, сосудов. Его нельзя назначать самостоятельно. Приём препарата требует строгого контроля МНО.

Сегодня существуют разные способы контроля этого анализа: от обычного в поликлинике до экспресс-метода в домашних условиях. Портативный прибор поможет держать на контроле анализ крови не только дома, но даже в транспорте. Не стоит бояться этих, на первый взгляд, сложных препаратов и схем назначений. Если понимать, какую пользу лекарство приносит, и какой может быть вред от бесконтрольного приёма – человек под защитой.Чтобы снизить риск развития кровотечений, показатель МНО должен оставаться в индивидуально определённых значениях. Небольшие синяки или повышенная кровоточивость дёсен, более длительное кровотечение при порезе или менструации могут быть при приёме антикоагулянтов. Но любая серьёзная травма чревата длительным кровотечением. Закрытую травму вообще можно не заметить.

«Поэтому если человек, принимающий антикоагулянты, попал в ДТП, упал с лестницы или произошла другая серьёзная травма, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, – продолжает Инна Белан. – Если заметили чёрный (дёгтеобразный) стул, розовый или красный цвет мочи, обильные кровотечения из носа или дёсен (в том числе при чистке зубов), чрезмерно обильные или продолжительные по времени выделения при менструации, большие синяки или припухлости на теле, возникающие без видимой причины, если появились немотивированная одышка, учащённое сердцебиение, боли в груди, а также выраженная слабость, головокружение или нарушение речи и зрения, онемение или нарушение движений одной либо нескольких конечностей, сильная боль в животе или нестерпимая головная боль, надо срочно идти к врачу».

Справка С 2014 года по инициативе Международного общества по тромбозу и гемостазу в октябре отмечается Всемирный день тромбоза, в том числе и в России. Дата приурочена ко дню рождения Рудольфа Вирхова – основоположника патофизиологии процесса тромбообразования.

Меньше «зеленых» продуктов

Не последнее значение имеет и питание пациента. Если о гипохолестеринемической диете и полноценном сбалансированном питании говорится в настоящее время много, то о влиянии продуктов на систему крови и принимаемые антитромботические препараты – почти ничего.

«Однако некоторые привычные для нас продукты и напитки, содержащие повышенное количество витамина К, могут влиять на эффективность антикоагулянтов и свёртывающую систему крови в целом, – говорит доктор. – Так, например, если человек принимает антикоагулянты, следует ограничивать в своём рационе зелёный чай, шпинат, капусту, зелень, киви, горох, огурцы и некоторые другие «зелёные» продукты. Обращать внимание на поливитамины, в них также может быть повышенное содержание витамина К. Придерживаться одинакового режима питания в разное время года».Алкоголь влияет на эффективность большинства препаратов, особенно с антитромботическим действием. Как только алкоголь поступает в организм, он быстро распространяется по всей системе крови, проникает во все клетки, ткани и органы. Лишь от двух до десяти процентов алкоголя выводится из организма в неизменном виде, а до 90-98 % – метаболизируется в печени, там же, где и многие лекарственные средства. Чем выше доза алкоголя, тем более пагубные действия он оказывает.

Нужно знать и о том, что лекарства в организме могут взаимодействовать друг с другом, увеличивая или уменьшая их эффект. Даже обычный парацетамол или обезболивающее средство при одновременном приёме с антикоагулянтами могут вызвать кровотечения. В этих случаях важно отслеживать анализы крови на свёртываемость, чтобы избежать фатальных осложнений.