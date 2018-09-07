Кризис в троллейбусном парке столицы: водители не хотят работать даже за 8 тысяч леев (ВИДЕО)

С началом учебного года в Кишиневе выросла потребность в троллейбусах, однако их пока больше не становится. Проблема в недостатке не только самой техники, но и в водителях для нее.

Так, несмотря на достаточно большую зарплату, 8 тысяч леев, большинство новых водителей не задерживается, а оставшимся приходится работать сверх графика. Чтобы пополнить число водителей, управление электротранспорта организует бесплатные курсы для желающих освоить эту профессию, однако лишь треть учащихся завершает их, пишет tv8.md.

По словам одного из руководителей троллейбусного парка №1, те, кто все-таки заканчивает курсы, работает на протяжении 6-12 месяцев и увольняются. Некоторые уезжают работать за границу, другие находят более легкую работу.

По улицам столицы на сегодняшний день ездят около 300 троллейбусов, из которых 230 новые, а 10 – с автономной системой питания.