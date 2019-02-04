Критическая ситуация: в прошлом году из дома сбежало около 700 детей

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Ежедневно полиция регистрирует от 2 до 5 случаев пропажи детей. Несовершеннолетние самовольно покидают родные дома или места, где они находятся на попечении.

По данным полиции, в течение 2018 года из дома сбежал 671 ребёнок, что на 31 случай больше по сравнению с 2017 годом. Чаще всего из домов сбегают девочки, которые находятся в начале подросткового возраста. Самыми предрасположенными к побегам являются подростки в возрасте 14 и 15 лет, большинство несовершеннолетних – из городской среды.

Исчезновение ребёнка требует оперативного вмешательства органов правопорядка и гражданского общества, сообщает пресс-служба полиции. Так, в этом году в результате вовремя предпринятых мер благополучно было найдено в течение 24 часов 513 детей, 132 ребёнка были возвращены домой в течение 48 часов и 164 – в течение более чем 48 часов. Проанализировав данную ситуации, было установлено, что в 585 случаях родители, родственники или другие лица, ответственные за детей, обратились в полицию, чтобы определить местонахождение детей спустя 2, 5 или больше дней.

Основными причинами того, что дети сбегают с дома являются: отсутствие контроля со стороны родителей, страх перед реакцией старших на школьную ситуацию или на ошибку, допущенную ребёнком, плохое финансовое положение семьи, семейные конфликты, а также результат отъезда родителей на заработки. Чтобы предотвратить побег ребёнка из дома полиция рекомендует родителям:

постоянно проявлять интерес в отношении ребёнка, стараться, чтобы он доверял вам;

обращать внимание на любые негативные перемены в его поведении и призывать совместно решить проблему;

разговаривать с ребёнком и устанавливать правила поведения, когда он находится на улице;

учить детей отпрашиваться у взрослых, прежде чем куда-то отправиться, а также сообщать куда и к кому они идут;

объяснять, что разговаривать с незнакомыми людьми и принимать от них подарки – это опасно для жизни;

убедиться в том, что ребёнок знает полные имена и номера телефонов своих родителей, а также адрес, по которому он проживает;

учить тому, что в случае, если ребёнок потеряет на улице родителя из виду, то ему стоит оставаться на месте и позвонить в полицию;

не перебарщивать с ограничениями для детей, так как это может вызвать полный отказ от ваших правил;

если взрослые будут реагировать жёстко и агрессивно, то есть риск, что ребёнок снова сбежит;

если вы чувствуете, что ситуация с вашим ребёнком выходит из-под контроля, обратитесь к специалисту в этой области (психологу, учителю, полицейскому, социальному работнику).

В случае пропажи ребёнка следует сохранять спокойствие и немедленно обратиться в полицейский участок или позвонить в Службу 112.