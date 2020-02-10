Критерии для предоставления гражданам соцпомощи будут пересмотрены для установления большей справедливости (ВИДЕО)

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Власти страны решили дополнительно пересмотреть критерии для получения гражданами социальной помощи. Об этом после заседания в формате президент – премьер – спикер заявил Игорь Додон.

По его словам, из критериев, ранее не позволявших гражданам претендовать на помощь от государства, будут исключены: параболическая антенна, микроволновая печь и так далее.

– Например, дети работают за границей и подарили родителям микроволновку. Раньше как было: приходили социальные ассистенты, смотрели и говорили: “А, есть микроволновка – значит, не будет социальной помощи”. Этот и многие другие критерии мы решили пересмотреть для того, чтобы решения об оказании социальной помощи были справедливыми, чтобы граждане могли рассчитывать на эту помощь, – заявил он.

Кроме того, власти решили, что нужно разработать механизм для привлечения к труду работоспособных граждан, которые только получают социальную помощь и больше ничего не делают.

– Они должны работать в интересах общества. Правительство вместе с профильными министерствами должны пересмотреть и критерии оказания помощи, и механизм привлечения к труду работоспособных граждан, – подытожил он.