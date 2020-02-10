Критерии для предоставления гражданам соцпомощи будут пересмотрены для установления большей справедливости (ВИДЕО)

Критерии для предоставления гражданам соцпомощи будут пересмотрены для установления большей справедливости (ВИДЕО)

Власти страны решили дополнительно пересмотреть критерии для получения гражданами социальной помощи. Об этом после заседания в формате президент – премьер – спикер заявил Игорь Додон. 

По его словам, из критериев, ранее не позволявших гражданам претендовать на помощь от государства, будут исключены: параболическая антенна, микроволновая печь и так далее.

– Например, дети работают за границей и подарили родителям микроволновку. Раньше как было: приходили социальные ассистенты, смотрели и говорили: “А, есть микроволновка – значит, не будет социальной помощи”. Этот и многие другие критерии мы решили пересмотреть для того, чтобы решения об оказании социальной помощи были справедливыми, чтобы граждане могли рассчитывать на эту помощь, – заявил он. 

Кроме того, власти решили, что нужно разработать механизм для привлечения к труду работоспособных граждан, которые только получают социальную помощь и больше ничего не делают.

– Они должны работать в интересах общества. Правительство вместе с профильными министерствами должны пересмотреть и критерии оказания помощи, и механизм привлечения к труду работоспособных граждан, – подытожил он. 

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