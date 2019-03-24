Криминогенная обстановка в Приднестровье: раскрыто 160 преступлений из 202-х

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В период с 15 по 21 марта на территории Приднестровья зарегистрировано 202 заявления и сообщения о преступлениях. По 160-и из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, за отчётный период было зарегистрировано: 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (раскрыт), 4 грабежа (2 раскрыты по горячим следам), 1 изнасилование (подозреваемый установлен), 24 краж (5 раскрыты по горячим следам), 1 угон (раскрыт). Выявлено и задокументировано 14 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 1 вымогательство и 3 преступления в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам).

Сотрудниками ОВД были разысканы 15 человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД выявили и задержали 5 госдолжников и 1 человека, разыскиваемого за совершение преступления. За минувшую неделю в результате ДТП пострадали 4 человека, один погиб. Зарегистрировано также 36 аварий, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1030 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Выявлены 18 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения. Кроме этого, с 15 по 21 марта на территории Приднестровья зарегистрировано 8 пожаров. Три из них – с летальным исходом. Во всех трагических случаях причиной возгорания стало нарушение Правил пожарной безопасности при курении в постели.

За нарушение ППБ составлено 27 административных протоколов. Из них: на территории Рыбницкого района – 10, в г. Бендеры – 5, Слободзейском районе – 4, в г. Тирасполь – 3, Дубоссарском и Каменском районах – по 2, а также 1 в Григориопольском районе.