Криминогенная обстановка в Гагаузии: зарегистрировано более 160 сообщений о преступлениях за неделю

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В период с 18 по 25 февраля 2019 года на территории АТО Гагаузия было зарегистрировано 163 сообщения о преступлениях и иных правонарушениях.

По данным пресс-службы Управления полиции Гагаузии, за отчетный период на территории автономии было зарегистрировано 9 краж (шесть из которых квалифицированы как «мелкое хищение»), 3 случая хулиганства и 3 факта возгорания сухой травы. Также был выявлен и задокументирован один случай в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два правонарушения в сфере экономики. Помимо этого, сотрудниками Инспекторатов полиции Комрат и Вулканешты были задержаны четыре уголовных преступника, из числа объявленных в розыск, за совершение различных преступлений.

На дорогах автономии произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. В результате одного из них пострадал житель села Бешгиоз Чадыр-Лунгского района, который был доставлен больницу муниципия Чадыр-Лунга с ссадинами различных частей тела. Погибших нет. Остальные аварии незначительные, основной причиной которых послужило несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность водителей и погодные условия.

Также в результате проведённых профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, было выявлено 2 случая управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и было зарегистрировано 11 нарушений правил дорожного движения.