Криминальное хобби: рыбничанин выращивал в своей квартире коноплю (ФОТО)

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В правоохранительные органы поступило сообщение о неприятном запахе, исходящем из квартиры многоэтажного дома в Рыбнице. Прибывшие по указанному адресу сотрудники уголовного розыска обнаружили в квартире 26-летнего мужчины стеклянное приспособление для курения конопли.

Как пишет mvdpmr.org, молодой человек употреблял и сам выращивал наркотическое вещество. В квартире были обнаружены и изъяты несколько горшков с ростками конопли, а также семена. Как пояснил хозяин, коноплю он выращивал для личного пользования.

Изъятые запрещённые растения были направлены на экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются.