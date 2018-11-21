Криминальная группировка в Бендерах промышляла автомобильными кражами и сливом бензина из припаркованных машин

Криминальная группировка в Бендерах промышляла автомобильными кражами и сливом бензина из припаркованных машин

Сотрудники уголовного розыска бендерского УВД раскрыли серию краж из автомобилей. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 18 лет до 21 года.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, на сегодняшний день установлена причастность данных граждан к 6 фактам хищений, совершённых в период с августа по сентябрь 2018 года. Действовали злоумышленники преимущественно в ночное время. С транспортных средств, припаркованных во дворах многоквартирных домов, воры сливали бензин. Также они похищали имущество из салонов машин, в том числе автомагнитолы.

В отношении группы лиц, промышлявшей автомобильными кражами, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые дают признательные показания.

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