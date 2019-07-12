Криминал в Фалештах: сын пырнул ножом и ограбил родного отца

Криминал в Фалештах: сын пырнул ножом и ограбил родного отца

48-летний мужчина попал в больницу после того, как его укусил за ухо, а затем пырнул ножом собственный сын. Нападавший также ограбил родственника.

Инцидент произошёл вчера днём в селе Суворовка Фалештского района, пишет deschide.md. Между пострадавшим и его 25-летним сыном разразилась ссора, переросшая в поножовщину.

Молодой человек напал на отца с ножом и поранил левую руку, затем укусил мужчину за ухо и скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой два мобильных телефона.

Пострадавший обратился в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить местонахождение нападавшего.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md