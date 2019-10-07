Крики, унижения и даже угрозы: как проходят уроки у первоклассников в лицее Кишинёва (АУДИО)

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Ученики первого класса столичного лицея «Сократ» ежедневно подвергаются пыткам, угрозам, а также жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению со стороны их учителя. В этом уверены родители детей, которые записали происходящее на уроках с помощью специального устройства.

Родители первоклассников обратили внимание на то, что поведение их детей резко изменилось уже с первого месяца школы. В связи с этим они решили «подслушать», как дети проводят время в школе с помощью смарт-часов. Они были неприятно удивлены, узнав, как учитель обращается с их детьми. Она кричит, угрожает, унижает детей и бьёт кулаком по столу. Аудиозапись вскоре была опубликована в социальной сети, передаёт protv.md.

На аудиозаписи слышно, что учитель угрожает ребёнку, что ударит его головой об стол или выкинет в шкаф. Встревоженные родители обратились к министру образования, культуры и исследований Лилиане Николаеску-Онофрей с просьбой рассмотреть этот случай и принять необходимые меры.

Директор лицей сообщила, что намерена обсудить проблему с родителями, после чего будет принято соответствующее решение.