Крик отчаяния: уехавшая в Италию жительница Хынчешт пропала без вести

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35-летняя жительница села Калмацуй Хынчештского района, которая уехала в Италию на заработки два года назад, пропала без вести.

Отчаявшиеся родственники просят помощи у граждан в поисках пропавшей, с которой уже около года была прервана связь. Соответствующее обращение было опубликовано в социальной сети двоюродной сестрой пропавшей, передаёт publika.md.

– Пропавшую зовут Лидия Нрималюк. Она родилась 17 ноября 1984 года в селе Калмацуй. Два года назад она уехала в Италию на заработки. Более года назад семья потеряла с ней связь. Дома её ждёт 15-летняя дочь, – написала родственница.

Последний раз женщину видели в городе Лечче. Тех, кто знает о её местонахождении, просят звонить по номеру матери пропавшей – 060 444 773.