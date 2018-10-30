Крик о помощи: в Сынджерей разыскивают без вести пропавшего 3, 5 месяца назад парня

19-летний житель Сынджерей Ион Гидияк пропал с 14 июля 2018 года. С тех пор родные не знают ничего о местонахождении.

Как пишет telegraph.md, известно, что 28 мая парень уехал на работу в Кишинев. Он поддерживал связь только со старшими братьями Петру и Николаем. Юноша сказал им, что работает в столице и что все хорошо. Братья подозревают, что впоследствии он покинул страну.

Родители юноши связались с его работодателем в Кишиневе. Мужчина подтвердил, что Ион работал у него, но впоследствии парень заявил, что должен уехать домой и получил расчет. О дальнейшей судьбе юноши его бывший работодатель не знает.

Уходя из дома, Ион Гидияк был одет, как на фото ниже. Всех, кто увидит этого парня, просят передать ему, чтобы он позвонил своей семье, или же связаться с полицией.