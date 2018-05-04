Крик души посетительницы Северного автовокзала: Настырные зазывалы перешли уже все грани!

По словам пострадавшей, они оскорбляли, угрожали физической расправой и даже силой не позволили сесть в желаемый микроавтобус.

Об этом в социальной сети Facebook написала клиентка кишинёвского Северного автовокзала, которая изрядно пострадала от хостесов, которые в идеале должны помогать пассажиру найти подходящий транспорт. Молодая девушка рассказала, что прибыв на автовокзал, она сразу нашла подходящую маршрутку, чтобы отправиться в Бельцы, однако, настырные зазывалы заставили её выбрать другой транспорт, уверяя, что он отправится через 10 минут. Однако сам водитель сказал, что автобус будет ещё стоять минимум 20 минут. Клиентка не захотела ждать и отправилась в сторону к первому автобусу, который она сама выбрала.

– И тут началось… Меня и моего друга, который меня провожал, окружили эти проводники. Они кричали на нас, угрожали физической расправой, обзывали. Водитель маршрутки разрешил нам сесть, но это оказалось невозможно, так как хостесы физически не позволяли нам ни сумку положить в багажник, ни зайти в салон маршрутки. Водителю этой злосчастной маршрутки тоже досталось – на него кричали и грозились на следующий день устроить большие проблемы. Мы так и крутились вокруг маршрутки с кучей сумок, не зная, что делать, – поделилась молодая девушка.

Кроме этого, пострадавшая рассказала, что эти же зазывалы заставили ещё одну девушку, которая намеревалась поехать в Сынджерей, сесть в автобус, который ехал в другом направлении. А последнему пассажиру пришлось стоять всю дорогу из Кишинёва до Бельц, так как хостесы заставили его купить билет, уверяя, что сидячие места ещё есть, хотя их уже не было. А пятерых человек, которые хотели попасть в Сынджерей, высадили на окраине города, так как на объездной сейчас ремонт.

– Это что было вообще? Кто такие эти проводники, чтобы решать за нас, когда и на чем нам ехать? Что меня удивило, так это бессилие водителей. Они молчали и подчинялись, как будто чего-то боялись. Что за наглость и хамство? Какое право эти люди имели кричать на нас и прилюдно оскорблять? – возмутилась пострадавшая.

Также она отметила и безалаберность водителей маршруток, которые превышают скорость, выезжают на встречную полосу, нарушают ПДД, а также отвлекаются на молодых девушек, которых они зачастую намеренно сажают на передних сидениях, рядом с собой.

– Каждый раз в голове проносится: “Слава Богу, что доехали”, – отметила девушка.

Крик души клиентки Северного автовокзала произвёл фурор на просторах интернета, после чего откликнулась и сама администрация предприятия. Они принесли свои извинения в связи со случившейся ситуацией и предложили совместно рассмотреть этот инцидент.

– Администрация “Gara Nord” в экстренном порядке рассмотрела Ваше обращение, приносим свои извинения. Предпримем ряд мер для устранения данной проблемы. Так как на автовокзале ведется постоянное видеонаблюдение, мы просмотрели видео за тот промежуток времени, о котором Вы написали, действительно, Вы передвигались от одной маршрутки до другой и назад. Но, к сожалению, ни разу не подошли к кассам, около которых не было очереди. По поводу того, что маршрутка не заезжала в Сынжерей, на данном рейсе нет такого остановочного пункта. Мы обратимся в ANTA с предложением ввести данный остановочный пункт в этот маршрут. Еще раз примите наши извинения за причиненные неудобства, – ответила администрация предприятия.