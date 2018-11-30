“Крестили не в моей церкви — идите, откуда пришли”: циничный ответ священника из Калараша поверг в шок местных жителей (ВИДЕО)

Отказался прийти на похороны, потому что ребёнка крестили в соседнем селе. Так, по словам родственников, поступил священник из села Рэчула Каларашского района.

Жители села жалуются, что местный священник требует слишком большие суммы за услуги церкви.

На днях в селе Рэчула умерла 54-летняя женщина. Родственники умершей отправились к местному священнику, чтобы договориться о похоронах, однако тот их прогнал.

Священник сказал, что раз мы крестили ребёнка в церкви соседнего села, он не будет принимать участия в отпевании, – пожаловались родные умершей женщины.

Местные жители не раз жаловались на то, что священнослужитель просит слишком много денег за свои услуги. За отпевание или крестины он требует 900 леев, а в соседнем селе Фрумоаса эти услуги стоят 500. Из-за этого многие вынуждены ходить в другую церковь. По словам сельчан, служитель церкви частенько выпивает и ведёт себя агрессивно.

Когда прихожу к нему, говорит приносить 200 леев и курицу. Он бывает только там, где дают деньги. Во время службы может даже разговаривать по телефону, – утверждает местный житель.

В Унгенском и Ниспоренском епископстве отказались давать комментарии по этому поводу, ссылаясь на то, что местные жители должны подать жалобу, пишет protv.md.