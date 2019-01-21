Крещенский сочельник в Приднестровье прошёл без инцидентов

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Главное управление по чрезвычайным ситуациям сообщает: сочельник в ПМР прошёл без происшествий. Всего в Приднестровье было оборудовано 17 мест для купания. Окунуться в целебную воду пришло более 10 000 человек.

На установленных для погружения купелях дежурили спасатели и пожарные. На берегу также находились работники скорой помощи. Госавтоинспекторы контролировали движение и расстановку транспорта, пишет mvdpmr.org.

К сегодняшнему дню все купели закрыты для посетителей. В ближайшее время они будут демонтированы.