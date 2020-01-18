Крещенский сочельник: что нельзя делать и главные приметы этого дня

Крещенский сочельник: что нельзя делать и главные приметы этого дня

18 января православные всего мира отмечают Крещенский сочельник. В этот день верующие придерживаются строгого поста. Также наши предки называли этот день “Голодная кутья”. В этот период прекращались обильные застолья и веселье. Люди готовились к посту, варили пресное сочиво без масла и творога. Девушки 18 января часто умывались снегом, чтобы сделать кожу более белой и красивой.

Наши предки верили, что снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни. Поэтому, снегом умывались, а талую воду долго хранили. Крещенский вечер – день покаяния, подготавливающий верующих к великому празднику Крещение Господне, который отличается пышностью и торжественностью, передаёт rbc.ua.

Главные приметы этого дня:

  • Увидите полный месяц – будет разлив рек весной.
  • Если звезды на небе в эту ночь яркие – то ягнята дадут хорошее потомство.
  • Если выпал снег в Крещенский сочельник – год будут урожайным.
  • Если на деревьях много снега – будет богатый урожай плодов и меда.
  • Какая погода в этот день – такая будет и на Масленицу.
  • Если дует сильный южный ветер, то лето будет дождливым, с большим количеством гроз.
  • Если ночью звезд не видно – мало грибов будет осенью.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя убирать в доме, стирать белье, ругаться и обижаться.
  • Нельзя думать о плохом в этот день.
  • Не давайте и не берите в долг, иначе весь год будете отдавать.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md