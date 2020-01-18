Крещенский сочельник: что нельзя делать и главные приметы этого дня

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18 января православные всего мира отмечают Крещенский сочельник. В этот день верующие придерживаются строгого поста. Также наши предки называли этот день “Голодная кутья”. В этот период прекращались обильные застолья и веселье. Люди готовились к посту, варили пресное сочиво без масла и творога. Девушки 18 января часто умывались снегом, чтобы сделать кожу более белой и красивой.

Наши предки верили, что снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни. Поэтому, снегом умывались, а талую воду долго хранили. Крещенский вечер – день покаяния, подготавливающий верующих к великому празднику Крещение Господне, который отличается пышностью и торжественностью, передаёт rbc.ua.

Главные приметы этого дня:

Увидите полный месяц – будет разлив рек весной.

Если звезды на небе в эту ночь яркие – то ягнята дадут хорошее потомство.

Если выпал снег в Крещенский сочельник – год будут урожайным.

Если на деревьях много снега – будет богатый урожай плодов и меда.

Какая погода в этот день – такая будет и на Масленицу.

Если дует сильный южный ветер, то лето будет дождливым, с большим количеством гроз.

Если ночью звезд не видно – мало грибов будет осенью.

Что нельзя делать в этот день:

Нельзя убирать в доме, стирать белье, ругаться и обижаться.

Нельзя думать о плохом в этот день.

Не давайте и не берите в долг, иначе весь год будете отдавать.