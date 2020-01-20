Крещенские купания в стране прошли под контролем спасателей

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19 января более 130 сотрудников ГИЧС следили за безопасностью граждан, решившихся, следуя традициям, окунуться в воду после её освящения.

Спасатели на 29 единицах спецтехники посетили 13 районов страны: Дубоссарский, Страшенский, Каушанский, Унгенский, Тараклийский, Кагульский, Глодянский, Рышканский, Дондюшанский, Дрокиевский, а также побывали в Бельцах, Окнице и Гагаузии. В течение всего вчерашнего дня они наблюдали за ситуацией на водоёмах страны для того, чтобы обеспечить безопасность граждан и предоставить квалифицированную помощь при возникновении чрезвычайной ситуации.

Согласно данным ГИЧС, за минувший день не было зарегистрировано ни одного опасного инцидента.