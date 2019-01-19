Крещенские купания в Молдове проходят под контролем спасателей (ФОТО)

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Сегодня, 19 января, православные христиане празднуют Крещение Господне. В связи с этим спасатели обеспечивают безопасность граждан, решившихся, следуя традициям, окунуться в воду после её освящения.

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям направились во многие водоёмы страны, находящиеся в районах: Страшены, Дубоссары, Каушаны, Бельцы, Сорока, Флорешты, Кагул, а также Гагаузии. Спасатели призывают людей быть предельно внимательными и погружаться в ледяную воду только при наличии соответствующей физической подготовки.

По данным ГИЧС, крещенское купание должно происходить в специально отведённых для этого местах. Погружаться в воду необходимо в малых группах для того, чтобы избежать повреждения льда и случаев провала под лёд. Более того, строго запрещается погружение несовершеннолетних без наблюдения родителей.

В течение всего дня спасатели и парамедики SMURD будут следить за ситуацией у водоёмах страны для того, чтобы обеспечить безопасность гражданам и предоставить квалифицированную помощь при возникновении чрезвычайной ситуации. По данным Гидрометеорологической службы, «жёлтый код» в связи с тонким льдом был продлён до 25 января. ГИЧС отмечает, что в этот период выход на лёд представляет опасность. В чрезвычайных ситуациях граждан призывают звонить в Службу 112.