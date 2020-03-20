Кредит по чужому паспорту: мошеннице из столицы грозит 3 года тюрьмы (ВИДЕО)

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22-летняя жительница столицы обратилась в полицию сектора Буюканы и заявила о том, что неизвестное лицо по утерянному ею удостоверению личности оформило в кредит 3 мобильных телефона, а также взяло кредит у микрофинансовой компании.

В ходе расследования полиция задержала 43-летнюю жительницу столицы. Как оказалось, женщина нашла чужое удостоверение личности и действительно приобрела по нему три мобильных телефона в кредит. Во время разбирательства подозреваемая признала свою вину и сообщила, что два телефона успела продать.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Нарушительнице грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 120 до 240 часов или лишение свободы на срок до 3 лет.

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