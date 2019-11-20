Кредит на дороги, скидка на газ, экспорт и “дозволы”: Додон рассказал, о чем Кику договорился в Москве

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В рамках визита в Москву премьер-министр РМ Ион Кику договорился о четырех важных вещах. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале рассказал президент Игорь Додон.

– Первое – кредит на дороги. 300 миллионов в следующем году, а всего – 500 миллионов. Второе – более дешевый газ с 1 января 2020 года. Третье – расширение категорий товаров, которые будут поставляться без пошлин в РФ. И четвертое – выдача еще нескольких тысяч “дозволов” для перевозчиков, – рассказал он.

Глава государства также отметил, что это первый за 7 лет визит премьера Молдовы в Россию. Игорь Додон подчеркнул, что РФ всегда с уважением относилась к нашей стране, и всегда рассчитывала на взаимность. Вышеуказанные договоренности – результат именно этого, доброго отношения к Молдове, добавил он.

Стоит отметить, что более детально об итогах визита расскажет сам Ион Кику. Премьер проведет брифинг в аэропорту по прилету из Москвы в 21.15. “Аргументы и факты в Молдове” будут вести прямую трансляцию.