Кражу велосипеда по горячим следам раскрыли в Приднестровье

За помощью к стражам правопорядка обратилась жительница города Днестровск. 30-летняя женщина просила разыскать и привлечь к ответственности похитителя её велосипеда. К проверке фактов, изложенных в заявлении потерпевшей, приступил участковый инспектор милиции.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, двухколёсный транспорт пропал из подъезда многоквартирного дома на улице Котовского. Горожанка оставила принадлежащий ей велосипед на лестничной клетке, пристегнув его к металлическим перилам. Ночью неизвестный похитил двухколёсный транспорт. Стоимость украденного имущества составила 1640 рублей ПМР.

В результате проведённых мероприятий злоумышленник был задержан по горячим следам. Им оказался 31-летний горожанин. Велосипед у него изъят и возвращён законной владелице.