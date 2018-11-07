Кражу велосипеда по горячим следам раскрыли в Приднестровье

Кражу велосипеда по горячим следам раскрыли в Приднестровье

За помощью к стражам правопорядка обратилась жительница города Днестровск. 30-летняя женщина просила разыскать и привлечь к ответственности похитителя её велосипеда. К проверке фактов, изложенных в заявлении потерпевшей, приступил участковый инспектор милиции.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, двухколёсный транспорт пропал из подъезда многоквартирного дома на улице Котовского. Горожанка оставила принадлежащий ей велосипед на лестничной клетке, пристегнув его к металлическим перилам. Ночью неизвестный похитил двухколёсный транспорт. Стоимость украденного имущества составила 1640 рублей ПМР.

В результате проведённых мероприятий злоумышленник был задержан по горячим следам. Им оказался 31-летний горожанин. Велосипед у него изъят и возвращён законной владелице.

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