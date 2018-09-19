Кражу по горячим следам раскрыли в Приднестровье

Кражу по горячим следам раскрыли в Приднестровье

В милицию за помощью обратился 54-летний рыбничанин. Мужчину обокрали, пока он работал на своём дачном участке в Рыбнице. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, злоумышленник проник в чужой сарай через незапертую дверь в первой половине дня. Похитив из сумки барсетку с мобильным телефоном и деньгами, вор скрылся. Сумма материального ущерба составила 1600 рублей ПМР.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 25-летняя жительница города. Мобильный телефон женщина спрятала у своего приятеля. Деньги успела растратить.

По заявлению потерпевшего территориальным УСК возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений.

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