Кражи, угоны, хулиганство: полиция задержала нескольких членов ОПГ и ещё одного объявила в розыск (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Управления специальных операций Национального инспектората по расследованиям совместно с полицией и прокуратурой Оргеева и Бельц раскрыли преступную группу из четырёх человек. Их подозревают в грабежах, кражах и хулиганских действиях, совершённых на территории столицы, Оргеева и Бельц.

За незаконными действиями членов группы велось наблюдение в течение мая-августа текущего года. 29 августа трое членов группы, среди которых организатор, ранее судимый за преступления против собственности и причинение телесных повреждений, повлекших смерть человека, были задержаны в Оргеевском районе. Возраст подозреваемых – от 21 года до 35 лет.

Согласно оперативной информации, члены ОПГ совершали преступления на территориях Кишинёва, Бельц и Оргеевского района. На их счету – более 10 краж из домов и автомобилей, угон авто, хулиганство, угроза убийства и физической расправы и др. Сумма ущерба за совершённые преступления составляет около 300 000 леев.

Подозреваемые проникали в дома по ночам, в некоторых случаях связывали хозяев, после чего крали деньги и другие ценности. В результате проведённых обысков полиция обнаружила в домах подозреваемых множество похищенных товаров. Во время задержания лидер преступной группировки попытался сбежать, но благодаря оперативному вмешательству полиции был пойман.

На данный момент два члена группы, включая лидера, задержаны на 72 часа. Один подозреваемый находится под следствием, а ещё один объявлен в международный розыск, так как покинул Республику Молдова в конце июня. Если вина подозреваемых будет доказана, задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.