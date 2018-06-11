Кражи, грабежи, наркотики, убийство: какие преступления произошли в Кишинёве в первом триместре года

По данным Министерства внутренних дел, за первые 3 месяца 2018 года количество преступлений, зарегистрированных в Кишинёве, составило 2 214 случаев, что на 480 меньше, чем за тот же период 2017 года.

Преступления, совершённые в муниципии Кишинёв, составляют 29,9% от общего количества злодеяний, совершённых на всей территории страны, пишет tv8.md. Самыми распространёнными в Кишинёве являются кражи – около 680 случаев, за ними преступления, связанные с наркотиками – 113 случаев, грабежи – 73 случая, хулиганство – 70 случаев. В первом квартале 2018 года было зарегистрировано небольшое количество убийств, изнасилований и разбоя.

Стоит отметить, что из 2 214 зарегистрированных преступлений 529 расцениваются как серьезные преступления. Только в марте на территории столицы было зарегистрировано 732 злодеяний.

По данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел, в январе-марте 2018 года на территории муниципия Кишинёв было зарегистрировано 69 пожаров, что нанесло ущерб в размере 14,4 миллионов леев. В результате этих пожаров погибло 7 человек, а 4 человека получили различные травмы. Количество пожаров по сравнению с этим периодом 2017 года сократилось на 10,4%.