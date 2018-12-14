Кражи, ДТП, пожары: криминогенная ситуация в ПМР за неделю

С 7 по 13 декабря на территории Приднестровья было зафиксировано 178 сообщений о преступлениях. По 135 заявлениям личности подозреваемых были установлены в течение суток.

За этот период были совершены: 2 изнасилования, 1 умышленное причинение вреда здоровью, 35 краж, 1 грабёж, 1 случай незаконного оборота наркотиков, 5 преступлений в экономической сфере.

Сотрудники милиции ПМР разыскали 7 преступников, объявленных в розыск, задержали 2 неплательщиков алиментов и 3 госдолжников, а также задержали гражданина, который намеревался покинуть страну при наличии подписки о невыезде.

За отчётный период было зарегистрировано 42 ДТП, в которых пострадали 2 человека, передаёт mvdpmr.org. Также было составлено 1 464 административных протокола за нарушение ПДД. 12 водителей были оштрафованы за вождение в состоянии опьянения. Также за минувшую неделю в Приднестровье произошло 3 пожара – все без жертв.